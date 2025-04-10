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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 23:15 Güncelleme: 10.04.2025 - 23:15
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İlkadım'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

        Ekipler, belirlenen adreslerde ve şüphelilerin üst aramasında, 55 gram sentetik uyuşturucu, 45 sentetik ecza hap, 5 paket halinde 12,55 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin lira ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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