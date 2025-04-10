Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Ekipler, belirlenen adreslerde ve şüphelilerin üst aramasında, 55 gram sentetik uyuşturucu, 45 sentetik ecza hap, 5 paket halinde 12,55 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin lira ele geçirdi.

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