Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İlkadım'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler, belirlenen adreslerde ve şüphelilerin üst aramasında, 55 gram sentetik uyuşturucu, 45 sentetik ecza hap, 5 paket halinde 12,55 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin lira ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.
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