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        Havza'da emniyet personeline başarı belgesi verildi

        Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat tarafından Havza İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 18 emniyet personeline üstün başarı ve başarı belgesi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 11:35 Güncelleme: 11.04.2025 - 12:02
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        Havza'da emniyet personeline başarı belgesi verildi
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        Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat tarafından Havza İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 18 emniyet personeline üstün başarı ve başarı belgesi verildi.

        Havza Kaymakamlığı Toplantı Salonunda düzenlenen programda, görevlerinde başarı gösteren Havza İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Mehmet Tekinasa ile İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser, komiser yardımcısı ve polis memurlarına üstün başarı ve başarı belgesi verildi.

        Kaymakam Ayvat, burada yaptığı konuşmada, görevlerinde başarı gösteren emniyet personeline teşekkür ederek çalışmalarında başarı diledi.

        Şehrin güvenliği için kolluk kuvvetleriyle birlikte mesai yaptıklarını belirten Kaymakam Ayvat, "İlçemizde, suç aydınlatma ve suç önleyici hizmetlerde çok başarılı çalışmalar yürütülüyor. Emeği geçen tüm emniyet çalışanlarına teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim. Bir teşekkür de emniyet mensuplarımızın birbirinden kıymetli ailelerine borçluyuz. Bu vesile ile bir kez daha Türk Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 180'nci yıldönümü kutluyorum." diye konuştu.

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