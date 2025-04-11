Samsun'da kaçak silah ticareti operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Atakum ve Canik ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 6 ruhsatsız tabanca ile 436 tabanca fişeği, 2 ruhsatsız tüfek ile 25 tüfek fişeği ve 9 tabanca şarjörü ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçak silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yürütüldü.

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