Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da kaçak silah ticareti operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen kaçak silah ticareti operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 11:38 Güncelleme: 11.04.2025 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da kaçak silah ticareti operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        ABONE OL

        Samsun'da düzenlenen kaçak silah ticareti operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçak silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yürütüldü.

        Atakum ve Canik ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 6 ruhsatsız tabanca ile 436 tabanca fişeği, 2 ruhsatsız tüfek ile 25 tüfek fişeği ve 9 tabanca şarjörü ele geçirdi.

        Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çin'den ABD'ye yeni misilleme
        Çin'den ABD'ye yeni misilleme
        Fenerbahçe'den yabancıya hisse satışı
        Fenerbahçe'den yabancıya hisse satışı
        Köftede zararlı bakteri bulunmuştu: Şenpiliç'ten açıklama geldi
        Köftede zararlı bakteri bulunmuştu: Şenpiliç'ten açıklama geldi
        Kadına tecavüz edip boğdular! İstanbul'da vahşet!
        Kadına tecavüz edip boğdular! İstanbul'da vahşet!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Ağzı burnu kan içindeydi... Bodyguardın şüpheli ölümü!
        Ağzı burnu kan içindeydi... Bodyguardın şüpheli ölümü!
        Yangın elektrikli ızgaradan çıkmış
        Yangın elektrikli ızgaradan çıkmış
        ABD'nin İsrail'e desteğine kan kırmızısı boya ile protesto
        ABD'nin İsrail'e desteğine kan kırmızısı boya ile protesto
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sivas 11'i netleşiyor!
        Sivas 11'i netleşiyor!
        Köftede deri ve sakatat çıktı
        Köftede deri ve sakatat çıktı
        New York'ta helikopter nehre düştü!
        New York'ta helikopter nehre düştü!
        Savaş mağduru Ukraynalı çocuğa Türkiye'de kulak yapılacak
        Savaş mağduru Ukraynalı çocuğa Türkiye'de kulak yapılacak
        Piyasanın enflasyon ve kur beklentisi yükseldi
        Piyasanın enflasyon ve kur beklentisi yükseldi
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Korkunç olay kamerada! Öldüren test sürüşü!
        Korkunç olay kamerada! Öldüren test sürüşü!
        Kesif kötü bir koku binayı sardı! Ceset 5 günlük çıktı!
        Kesif kötü bir koku binayı sardı! Ceset 5 günlük çıktı!
        Tekne kaptanına cinsel istismardan 16 yıl hapis!
        Tekne kaptanına cinsel istismardan 16 yıl hapis!
        Ayrıldılar
        Ayrıldılar
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor

        Benzer Haberler

        Havza'da emniyet personeline başarı belgesi verildi
        Havza'da emniyet personeline başarı belgesi verildi
        Samsun merkezli 'change' operasyonunda 30 şüpheli adliyede
        Samsun merkezli 'change' operasyonunda 30 şüpheli adliyede
        Türkiye'nin en büyük bowling salonu Avrupa Şampiyonası'na hazır
        Türkiye'nin en büyük bowling salonu Avrupa Şampiyonası'na hazır
        Samsun merkezli 18 ildeki "change" araç operasyonunda yakalanan 30 şüpheli...
        Samsun merkezli 18 ildeki "change" araç operasyonunda yakalanan 30 şüpheli...
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Galatasaray kafilesi Samsun'a geldi
        Galatasaray kafilesi Samsun'a geldi