Samsun'un 2 ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

Samsun'un Asarcık ve Vezirköprü ilçelerinde kar yağışı nedeniyle öğleden sonra eğitime ara verildiği bildirildi.

Asarcık Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçede olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "İlçemizde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, ilçemiz genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime bugün saat 12.00'den itibaren 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Vezirköprü Kaymakamlığı da tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime yarım gün ara verildiğini duyurdu.