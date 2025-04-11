Havza'da kar yağışı nedeniyle eğitime öğleden sonra ara verildi
Samsun'un Havza ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime öğleden sonra ara verildi.
Samsun'un Havza ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime öğleden sonra ara verildi.
Öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte kar kalınlığı, ilçe merkezinde 5, yüksek kesimlerde 10 santimetreye ulaştı.
İlçede bazı esnaf, dükkanlarının önünde kar temizliği yaptı.
İlçede yoğun kar yağışı nedeni ile eğitime öğleden sonra ara verildi.
Öte yandan, belediye ekipleri, yolların kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.