Samsun'da kar yağışı etkili oluyor
Samsun'un Atakum, İlkadım ve Canik ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor.
Samsun'un Atakum, İlkadım ve Canik ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor.
Kentte dün akşam saatlerinde başlayan yağış, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı.
Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte, kar yağışı devam ediyor.
Yağış ve sis nedeniyle sürücüler yollarda dikkatli ilerliyor.
Kent merkezindeki kar yağışı dronla görüntülendi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.