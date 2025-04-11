Havza'da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nin tanıtımı yapıldı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Havza 25 Mayıs Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen programda, öğrencilere Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nin görev ve faaliyetleri hakkında bilgiler aktarıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.