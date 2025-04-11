Havza'da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nin tanıtımı yapıldı
Samsun'un Havza ilçesinde öğrencilere yönelik Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi tanıtımı yapıldı.
Samsun’un Havza ilçesinde öğrencilere yönelik Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi tanıtımı yapıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Havza 25 Mayıs Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen programda, öğrencilere Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nin görev ve faaliyetleri hakkında bilgiler aktarıldı.
Akademiye giriş şartlarına ilişkin bilgiler de verilen öğrencilere, geniş kapsamlı sunum yapıldı.
İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak da program sonunda öğrencilerin sorularını yanıtladı.
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