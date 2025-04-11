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        Samsun'un ilçelerinde kar yağışı etkili oldu

        Vezirköprü ve Kavak ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 15:11 Güncelleme: 11.04.2025 - 15:39
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        Samsun'un ilçelerinde kar yağışı etkili oldu
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        Vezirköprü ve Kavak ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

        Vezirköprü ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası yüksek kesimlerde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

        Gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası, ilçe beyaza büründü.

        Belediye ekipleri, özellikle yüksek kesimlerde kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Samsun'un iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı beklendiğini açıkladı.

        Kavak ilçesinde etkili olan soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı.

        Etkili olan kar yağışı sonrası ilçe beyaza büründü.

        Galeri
        Galeri

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