Samsun'da "Ulusal Rehabilitasyon Psikolojik Danışmanlığı Sempozyumu" başladı

Samsun'da Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği tarafından "1. Ulusal Rehabilitasyon Psikolojik Danışmanlığı Sempozyumu" düzenlendi.

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği tarafından, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, (OMÜ) Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen sempozyum Şehit Ömer Halisdemir Kongre Salonunda başladı.

Türk PDR Derneği Samsun İl Başkanı Doç. Dr. Meryem Vural Batık, açılış konuşmasında rehabilitasyon psikolojik danışmanlığının Türkiye'de gelişmekte olan ve önemi giderek artan bir uzmanlık alanı olduğunu söyledi. Sempozyumda rehabilitasyon psikolojik danışmanlığının uygulama alanlarına ilişkin sunumlar gerçekleştirileceğini söyleyen Batık, "Sempozyumun ana teması kapsayıcılık perspektifinden yaşama uyum ve güçlenme olarak belirlendi. Kapsayıcı bakış açısıyla hem akademide hem de sahada tam çeşitlilik kavramının kullanıldığı günleri göreceğinize dair inancımız tam. Tüm bireylerin yaşama katılım süreçlerinin desteklenmesi, psikolojik danışman alanının öncelikli sorumluluk alanlarından biridir. Buradan hareketle engelsiz bir sempozyum olabilmesi için gerekli tüm erişilebilirlik düzenlemelerini, OMÜ Engelli Öğrenci Birliğinin çalışmalarıyla ve paydaşlarımızın destekleriyle gerçekleştirdik. Bu sayede Türk Pederi Derneği'nin ilk engelsiz sempozyumunu düzenlemekten gurur duyuyoruz ve bundan sonraki etkinliklere örnek olmasını temenni ediyoruz. Birinci Ulusal Rehabilitasyon Psikolojik Danışmanlığı Sempozyumu'nun alana katkı sağlayan, ufuk açıcı ve verimli bir etkinlik olmasını temenni eder, hepinizi saygıyla selamlarım." dedi.

Samsun İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İrfan Yetik ise Samsun'da 735 rehber öğretmenin hizmet verdiğini söyledi. Rehber öğretmenlerin okullarda öğrencilere yönelik kariyer planlaması, bağımlılık ve aile eğitimi gibi seminerler verdiğini dile getiren Yetik, "Özel öğrencilerin kabulü, sosyal uyumu, ve ailelerin desteklenmesini sağlayan rehabilitasyon psikolojik danışmanlığının nasıl yapılacağı ile ilgili bu güzel bir çalışma. Buraya katılan arkadaşlarımız tamamen gönüllü olarak katıldılar. Öğretmenlerimizin mesleki gelişimleri gerçekten çok önemli ve bu süreçte biz elimizden geldiği kadar destekliyoruz. Geçtiğimiz günlerde aramızda ayrılan rehber öğretmenimiz Tuğba Bahar Günaydın'a da buradan rahmet diliyorum. Camiamızda da başsağlığı diliyorum. Hepinizi müdürlüğünüz adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

OMÜ Rektör Yardımcısı, Sayın Prof. Dr. Ayşe Pınar Sümer de şu ifadelere yer verdi:

"Rehabilitasyon Psikolojik Danışmanlığı, ülkemizde yeni gelişmekte olan ancak önemi her geçen gün daha da artan bir uzmanlık alanıdır. Farklı gelişimsel özelliklere sahip bireylerin ve ailelerinin psikolojik ihtiyaçlarına bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşmayı hedefleyen bu alan, psikolojik dayanışma ve rehberlik disiplininin çok değerli bir uzantısıdır. Bugün burada hem bu alanın kuramsal temellerini tartışacak hem de sahadaki uygulamalara ilişkin çerçeveyi birlikte oluşturacağız. Çünkü biliyoruz ki özel bireylerin yalnızca eğitsel değil, duygusal, sosyal ve mesleki gelişmelerini de desteklemek, toplumun tüm bireylerini kapsayıcı bir anlayışla güçlendirmek için hayati bir öneme sahiptir. Değerli akademisyenlerimizin bilgi ve birikimleriyle sahada görev yapan psikolojik danışmanların, psikologların, sosyal hizmet uzmanların ve öğretmenlerin katkılarıyla bu sempozyumun alanda ortak bir vizyon oluşturacağına ve önemli kazanımlar sağlayacağına yürekten inanıyorum."