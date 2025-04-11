Tekkeköy ilçesinde kar yağışı etkili oldu

Samsun'un Tekkeköy ilçesine bağlı Büyüklü Mahallesi ve çevresindeki yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, bölgeyi beyaza bürüdü.

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