Tekkeköy ilçesinde kar yağışı etkili oldu
Samsun'un Tekkeköy ilçesine bağlı Büyüklü Mahallesi ve çevresindeki yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, bölgeyi beyaza bürüdü.
Samsun'un Tekkeköy ilçesine bağlı Büyüklü Mahallesi ve çevresindeki yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, bölgeyi beyaza bürüdü.
Tekkeköy iIçe merkezinde yağmur görülürken, kırsal mahallelerde kar yağışı etkili oldu.
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