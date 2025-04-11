Samsun-Ankara kara yolunda kar yağışı etkili oldu.

Tır ve çekici araçlarının ise Ankara yönüne gidişine izin verilmiyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri de trafiğin güvenli ilerlemesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Sürücülerin güçlükle ilerlediği yolun her iki yönünde, kara yolları ekipleri kar küreme çalışması yaptı.

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