Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun-Ankara kara yolunda kar yağışı etkili oldu

        Samsun-Ankara kara yolunda kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 16:11 Güncelleme: 11.04.2025 - 16:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun-Ankara kara yolunda kar yağışı etkili oldu
        ABONE OL

        Samsun-Ankara kara yolunda kar yağışı etkili oldu.

        Kentte dün akşam saatlerinde başlayan yağış, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı.

        Samsun-Ankara kara yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

        Sürücülerin güçlükle ilerlediği yolun her iki yönünde, kara yolları ekipleri kar küreme çalışması yaptı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri de trafiğin güvenli ilerlemesi için çalışmalarını sürdürüyor.

        Tır ve çekici araçlarının ise Ankara yönüne gidişine izin verilmiyor.

        Araçlar belirlenen alanlara bekletiliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail terör devletidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail terör devletidir
        15 milyon TL değerinde döviz! Üzeyir Garih'in kızına hırsızlık şoku!
        15 milyon TL değerinde döviz! Üzeyir Garih'in kızına hırsızlık şoku!
        Minguzzi ailesini tehdit eden şüpheliler adliyede
        Minguzzi ailesini tehdit eden şüpheliler adliyede
        Zaniolo'ya bahis soruşturması!
        Zaniolo'ya bahis soruşturması!
        Şişli'deki dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı!
        Şişli'deki dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı!
        "Yatırımı kolaylaştırmak için prosedürler serbestleştirilmeli"
        "Yatırımı kolaylaştırmak için prosedürler serbestleştirilmeli"
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Çin'den ABD'ye yeni misilleme
        Çin'den ABD'ye yeni misilleme
        Meslektaşına âşık oldu
        Meslektaşına âşık oldu
        Bakan Şimşek'ten Özgür Özel'e: Yalan söylemek yakışmıyor
        Bakan Şimşek'ten Özgür Özel'e: Yalan söylemek yakışmıyor
        Heyecanla halı sahaya gitti... Kahreden maç!
        Heyecanla halı sahaya gitti... Kahreden maç!
        İmamoğlu davası 16 Haziran'a ertelendi
        İmamoğlu davası 16 Haziran'a ertelendi
        59 öğrenci daha tahliye edildi
        59 öğrenci daha tahliye edildi
        New York neden 'uyumayan şehir' olarak anılıyor?
        New York neden 'uyumayan şehir' olarak anılıyor?
        Direksiyonda kalp krizi! Kaza yaptı, hayatını kaybetti
        Direksiyonda kalp krizi! Kaza yaptı, hayatını kaybetti
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sivas 11'i netleşiyor!
        Sivas 11'i netleşiyor!
        Kadına tecavüz edip boğdular! İstanbul'da vahşet!
        Kadına tecavüz edip boğdular! İstanbul'da vahşet!
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Köftede zararlı bakteri bulunmuştu: Şenpiliç'ten açıklama geldi
        Köftede zararlı bakteri bulunmuştu: Şenpiliç'ten açıklama geldi

        Benzer Haberler

        Samsun'da yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazası...
        Samsun'da yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazası...
        Tekkeköy ilçesinde kar yağışı etkili oldu
        Tekkeköy ilçesinde kar yağışı etkili oldu
        Samsun'da "Ulusal Rehabilitasyon Psikolojik Danışmanlığı Sempozyumu" başlad...
        Samsun'da "Ulusal Rehabilitasyon Psikolojik Danışmanlığı Sempozyumu" başlad...
        Samsun'un ilçelerinde kar yağışı etkili oldu
        Samsun'un ilçelerinde kar yağışı etkili oldu
        Havza'da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nin tanıtımı yapıldı
        Havza'da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nin tanıtımı yapıldı
        Samsun'da kar yağışı etkili oluyor
        Samsun'da kar yağışı etkili oluyor