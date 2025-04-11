Samsun'da kavga ihbarına giden polislere öğrencilerden sürpriz kutlama

Samsun'un Alaçam ilçesinde kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polislere, öğrenciler tarafından Polis Haftası dolayısıyla sürpriz kutlama yapıldı.

Alaçam Gençlik Merkezi'nde kavga olduğu ihbarı üzerine, polis ekipleri olay yerine gitti.

Polisler, burada öğrenciler tarafından, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla hazırlanan sürpriz kutlamayla karşılaştı.

Kendileri için hazırlanan pastayı kesip öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren polislere, Türk bayrağı da takdim edildi.

Polisler, daha sonra alkışlarla merkezden uğurlandı.

İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Aktaş, "Teşkilatımıza yapılan bu güzel sürprizden dolayı çok mutlu olduk. Gençlik Merkezi Müdürlüğümüze ve genç gönüllülerine bu güzel organizasyon için tüm teşkilat mensuplarım adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.