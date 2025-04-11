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        Samsun'da kar etkili oldu

        Samsun'un Terme ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 18:32 Güncelleme: 11.04.2025 - 18:52
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        Samsun'da kar etkili oldu
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        Samsun'un Terme ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

        İlçede sabah başlayan ve aralıklarla devam eden kar nedeniyle bazı yerleşim birimlerinde ulaşımda aksamalar yaşandı.

        Yolda kalan araçlar, iş makineleri yardımıyla kurtarıldı.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar küreme çalışması yaptı. Terme Belediyesi ekipleri tarafından da cadde ve sokaklarda tuzlama çalışması gerçekleştirildi.

        Bu arada trafik ekipleri, bölgede oluşan sis nedeniyle sürücüleri uyardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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