Samsun'da kar etkili oldu
Samsun'un Terme ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Samsun'un Terme ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
İlçede sabah başlayan ve aralıklarla devam eden kar nedeniyle bazı yerleşim birimlerinde ulaşımda aksamalar yaşandı.
Yolda kalan araçlar, iş makineleri yardımıyla kurtarıldı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar küreme çalışması yaptı. Terme Belediyesi ekipleri tarafından da cadde ve sokaklarda tuzlama çalışması gerçekleştirildi.
Bu arada trafik ekipleri, bölgede oluşan sis nedeniyle sürücüleri uyardı.
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