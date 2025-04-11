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        Samsun'da zincirleme kaza sonrası kapanan yol trafiğe açıldı

        Samsun'un Havza ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında kapanan yol tekrar trafiğe açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 21:35 Güncelleme: 11.04.2025 - 21:35
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        Samsun'da zincirleme kaza sonrası kapanan yol trafiğe açıldı
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        Samsun’un Havza ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında kapanan yol tekrar trafiğe açıldı.

        İlçenin Karageçmiş mevkisinde Ankara'dan Samsun istikametine giden sürücüleri ve plakalı belli olmayan 9 araç, zincirleme kaza yaptı.

        Kaza sonrası kara yolu trafiğe kapandı. Emniyet, AFAD ve itfaiye ekiplerince kazaya karışan araçların bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından karayolunda trafik akışı tekrar sağlandı.

        Kazanın oluştuğu bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, gazetecilere, meydana gelen kazaya ilgili tüm kurumlarca gerekli müdahalenin yapıldığını söyledi.

        Kazaya karışan araçların vinç yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldıklarını vurgulayan Ayvat, şunları kaydetti:

        “Kaza nedeniyle 5 kilometrelik araç konvoy oluştu. Yolun açılması ile konvoy hareketlendi. Şu an Samsun, Amasya istikameti açık durumda, Amasya’dan Samsun istikametine olan yol ise yapılan müdahaleler ile açıldı. Ben bütün ekip arkadaşlarım adına sahada canla başla görev yapan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Yola çıkacak olan sürücülerimize tavsiyemiz zincir kullansınlar ve yaz lastiği ile yola çıkmasınlar. Çünkü onların yaz lastiği ile yola çıkmaları yüzünden bir çok araç ve insanlar yolda kalabiliyor. Yaz lastiği olan ve bu istikamete gelecekler lütfen yola çıkmasınlar.”

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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