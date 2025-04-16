Samsun'da "Akademik Meslek Tanıtım Günleri" başladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Samsun Valiliği ve Samsun Akademik Odalar Birlikteliği paydaşlığında düzenlenen "Akademik Meslek Tanıtım Günleri" başladı.

Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salonda, 22 oda ve sivil toplum kuruluşunun yer aldığı etkinlikte öğrenciler, merak ettikleri meslekleri yakından tanıma fırsatı bularak kariyerlerini şekillendirebilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Samsun'un çok kıymetli bir şehir olduğunu söyledi.

Kentte yaşayan öğrencilerin istediği tüm iş imkanlarına erişilebilmesini arzuladıklarını aktaran Doğan, "Samsun'da öğrencilerin, konforlu bir şehirde ihtiyaç duydukları her şeyi bulmasını arzu ediyoruz. Organize sanayi bölgelerimizin sayılarını artırıyoruz. Bir taraftan uluslararası yatırımcıların şehrimize gelerek yatırım yapmaları ile alakalı önemli bir eşikteyiz. Çarşamba'da Makine Kimya Endüstrisi önemli bir fabrikanın temellerini atıyor. Bir taraftan Uzak Doğu otomotiv firmalarının rağbet gösterdiği, bir taraftan savunma firmalarının rağbet gösterdiği bir şehiriz." dedi.

Gençlerin çalışkanlığına güvendiklerini ve tanıtım günleriyle öğrencilerin kendilerine hangi mesleğin daha yakın olduğunu keşfedebileceğini aktaran Doğan, programı ilk defa yaptıklarını belirterek, emek veren tüm kurumlara teşekkür etti.

Samsun Akademik Odalar Birlikteliği Dönem Koordinatörü Akın Ömür ise tanıtım günlerinin öğrenciler için yararlı bir etkinlik olduğunu belirterek, öğrencilerin alanında uzmanlaşmış profesyonellerden bilgi ve birikim kazanabileceğini söyledi.

Konuşmaların ardından programa katılan öğrenciler stantları gezerek bilgi aldı.

Etkinlik 18 Nisan'a kadar devam edecek.