Bafra'da 6'ıncısı düzenlenecek Kapıkayafest'in hazırlıkları

BafraBelediye Başkanı Hamit Kılıç, bu yıl 6'ıncısı düzenlenen Kapıkayafest festivalinin düzenleneceği yerde incelemelerde bulunuldu.

Bafra Belediyesi'nin organize ettiği ve bu yıl altıncısı 23 - 27 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali'nin hazırlıkları devam ediyor.

Kılıç, başkan yardımcıları ile birim müdürleri ile birlikte festival alanında incelemelerde bulundu.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, her yıl olduğu gibi bu yıl da festivalin sorunsuz geçmesi ve katılımcıların mutlu ayrılması için yoğun bir gayret içerisinde olduklarının vurguladı.

Başkan Kılıç, "Asar ve Kapıkaya Mahalleleri sınırları arasında oldukça geniş bir alanda gerçekleştirilen festivalimiz için geçmiş yıllardan edindiğimiz tecrübeler, katılımcı anketleri ve tavsiyelerini de dikkate alarak derinlemesine bir hazırlık içindeyiz. Bafra'mızın tarihi ve doğal güzellikleri içerisinde eğlencenin, heyecanın, aksiyonun ve adrenalinin zirvede yaşanacağı KapıkayaFest 2025'i iple çekiyoruz." dedi.