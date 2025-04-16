Samsun'da Keşanlı Ali Destanı tiyatro oyunu sahnelendi

Samsun'daki okullarda tiyatro, şiir, müzik dinletisi, resim sergisi gibi sanatsal etkinliklerin festival atmosferi içinde daha geniş izleyici kitlelerine taşınması amacıyla proje hayata geçirildi.

Yönetmen Sabri Başturan tarafından sahnelenen Keşanlı Ali Destanı tiyatro oyunu izleyiciler tarafından beğeni kazandı.

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