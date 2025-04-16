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        Samsun'da Keşanlı Ali Destanı tiyatro oyunu sahnelendi

        Samsun'un Atakum ilçesinde Keşanlı Ali Destanı tiyatro oyunu sahnelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 21:42 Güncelleme: 16.04.2025 - 21:48
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        Samsun'da Keşanlı Ali Destanı tiyatro oyunu sahnelendi
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        Samsun'un Atakum ilçesinde Keşanlı Ali Destanı tiyatro oyunu sahnelendi.

        Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi'nde "Samsun Okulum Sahnede Projesi" kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tiyatro ekibi tarafından Keşanlı Ali Destanı oyunu sahnelendi.

        Yönetmen Sabri Başturan tarafından sahnelenen Keşanlı Ali Destanı tiyatro oyunu izleyiciler tarafından beğeni kazandı.

        Samsun'daki okullarda tiyatro, şiir, müzik dinletisi, resim sergisi gibi sanatsal etkinliklerin festival atmosferi içinde daha geniş izleyici kitlelerine taşınması amacıyla proje hayata geçirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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