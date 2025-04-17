Samsun'da 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari M.Ç'yi (77) saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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