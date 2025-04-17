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        Samsun'da 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 12:36 Güncelleme: 17.04.2025 - 12:36
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        Samsun'da 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
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        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari M.Ç'yi (77) saklandığı adreste yakaladı.

        Hükümlü, jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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