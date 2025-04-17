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        19 Mayıs Belediyesi'nden sahipsiz hayvanlara mama desteği

        19 Mayıs Belediyesi sahipsiz hayvanlara yönelik mama ve su desteği sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 12:41 Güncelleme: 17.04.2025 - 12:41
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        19 Mayıs Belediyesi'nden sahipsiz hayvanlara mama desteği
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        19 Mayıs Belediyesi sahipsiz hayvanlara yönelik mama ve su desteği sağladı.

        Belediye ekipleri ilçenin belirli alanlarında bulunan mama ve su kaplarını denetleyerek eksik olanları tamamlıyor.

        Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, yaptığı açıklamada, vatandaşların rahat etmesi kadar sokak hayvanlarının da rahat etmesini sağladıklarını belirtti.

        İlçenin birçok noktasına mama ve su kaplarını yerleştirdiklerini aktaran Topaloğlu, "Vatandaşlarımız da sokak hayvanlarımıza sahip çıkma konusunda bu canlarımızın aç ve susuz kalmamaları adına duyarlı bir davranış gösteriyor ve belediyemize yardımcı oluyor." ifadesini kullandı.

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