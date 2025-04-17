Salıpazarı'nda yaşanan zirai don nedeniyle fındıkta hasar tespit çalışması yapılıyor
Salıpazarı'nda yaşanan zirai don nedeniyle fındık üretiminde meydana gelen zararın belirlenmesi için hasar tespit çalışması başlatıldı.
Salıpazarı'nda yaşanan zirai don nedeniyle fındık üretiminde meydana gelen zararın belirlenmesi için hasar tespit çalışması başlatıldı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, don olayından etkilenen fındık bahçelerinde ön inceleme yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, İlçe Müdürlüğü personeli tarafından yapılan incelemenin devam edeceği kaydedildi.
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