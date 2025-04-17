Salıpazarı'nda yaşanan zirai don nedeniyle fındıkta hasar tespit çalışması yapılıyor

Açıklamada, İlçe Müdürlüğü personeli tarafından yapılan incelemenin devam edeceği kaydedildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, don olayından etkilenen fındık bahçelerinde ön inceleme yapıldığı belirtildi.

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