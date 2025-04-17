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        Samsun'da "Akademik Meslek Tanıtım Günleri" sürüyor

        Samsun'da "Akademik Meslek Tanıtım Günleri" etkinliği devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 12:50 Güncelleme: 17.04.2025 - 12:50
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        Samsun'da "Akademik Meslek Tanıtım Günleri" sürüyor
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        Samsun'da "Akademik Meslek Tanıtım Günleri" etkinliği devam ediyor.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Samsun Valiliği ve Samsun Akademik Odalar Birlikteliği işbirliğiyle Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirilen organizasyonda, 22 oda ve sivil toplum kuruluşu yer aldı.

        Öğrenciler burada ilgilendikleri meslekleri yakından tanıma fırsatı bulurken, kariyer planlamalarına yön verme imkanı elde ediyor.

        Etkinlik alanında stant açan kurumlar, öğrencilerle birebir iletişim kurarak mesleklerinin detaylarını, çalışma alanlarını ve kariyer imkanlarını anlattı.

        Yakakent Çok Programlı Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Saliha Rana Durhat, etkinliğin kendisi için oldukça faydalı olduğunu belirterek, "Bu fuar benim için çok etkili oldu çünkü mesleğimi değiştirebilirim. Psikolojiden sonra hukuk zaten ilgimi çekiyordu. Fuarda hukuk standındaki görevliyle konuşmam, bu alana olan ilgimi daha da artırdı." dedi.

        Etkinlik yarın sona erecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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