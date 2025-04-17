Samsun'dan kısa kısa

Samsun’un Yakakent ilçesinde gerçekleştirilen Narko Alan uygulaması kapsamında şüpheli bir araçta yapılan aramada bir adet kılıç ele geçirildi.

Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yürütülen denetimler çerçevesinde, 1974 doğumlu esnaf A.D'nin kullandığı araçta arama yapıldı. Aramada araç içinde 1 adet kılıç bulundu.

Ele geçirilen kılıç muhafaza altına alınırken, şahıs hakkında gerekli işlemler başlatıldı.

- Havza'da yol çalışması

Havza Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde parke yol çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Murat İkiz, Fen İşleri Müdürü Ömer Büyük ile birlikte Havza Belediyesi ekipleri tarafından Karageçmiş Mahallesi'nde yapılan parke yol çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgiler aldı.

İkiz, kırsal mahallelerde hayat standartlarını yükseltmek için tüm gayretleri ile çalıştıklarını ifade ederek, "Kırsaldaki halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşam standartlarını yükseltmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.