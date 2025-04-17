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        Samsun'da 22 Yaş Altı, Genç ve Yıldız Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası sürüyor

        Hamdi Yıldırım 22 Yaş Altı, Genç ve Yıldız Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası, Samsun'da sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 16:09 Güncelleme: 17.04.2025 - 16:09
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        Samsun'da 22 Yaş Altı, Genç ve Yıldız Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası sürüyor
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        Hamdi Yıldırım 22 Yaş Altı, Genç ve Yıldız Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası, Samsun'da sürüyor.

        Türkiye Boks Federasyonu tarafından Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 58 ilden 738 sporcu katılıyor.

        Şampiyonada ikinci gün gerçekleşen 130 eleme müsabakaları kapsamında kadın sporcular, çeyrek final müsabakalarına katılabilmek için kıyasıya mücadele ediyor.

        Şampiyona, 20 Nisan'da çeyrek final, 21 Nisan'da yarı final ve 22 Nisan'da final müsabakaları ve madalya töreniyle sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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