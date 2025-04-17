Samsun'da 22 Yaş Altı, Genç ve Yıldız Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası sürüyor

Şampiyona, 20 Nisan'da çeyrek final, 21 Nisan'da yarı final ve 22 Nisan'da final müsabakaları ve madalya töreniyle sona erecek.

Şampiyonada ikinci gün gerçekleşen 130 eleme müsabakaları kapsamında kadın sporcular, çeyrek final müsabakalarına katılabilmek için kıyasıya mücadele ediyor.

Hamdi Yıldırım 22 Yaş Altı, Genç ve Yıldız Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası, Samsun'da sürüyor.

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