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        Samsun'da sis etkili oldu

        Samsun'un Alaçam ilçesinde yoğun sis etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 11:57 Güncelleme: 20.04.2025 - 11:57
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        Samsun'da sis etkili oldu
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        Samsun'un Alaçam ilçesinde yoğun sis etkili oldu.

        İlçede sabah saatlerinde başlayan sis, bir süre sonra etkisini artırdı.

        Alaçam ilçesi Kızlan Yaylası'ndaki Alaçam-Durağan yolu yoğun sisle kaplandı.

        Bazı bölgelerde görüş mesafesi 30 metreye kadar indi.

        İlçenin yüksek kesimlerinde etkili olan sis güzel bir görüntü oluşturdu.

        Kent merkezinin yüksek kesimlerinde de sis etkili oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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