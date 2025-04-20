Samsun'da sis etkili oldu
Samsun'un Alaçam ilçesinde yoğun sis etkili oldu.
Samsun'un Alaçam ilçesinde yoğun sis etkili oldu.
İlçede sabah saatlerinde başlayan sis, bir süre sonra etkisini artırdı.
Alaçam ilçesi Kızlan Yaylası'ndaki Alaçam-Durağan yolu yoğun sisle kaplandı.
Bazı bölgelerde görüş mesafesi 30 metreye kadar indi.
İlçenin yüksek kesimlerinde etkili olan sis güzel bir görüntü oluşturdu.
Kent merkezinin yüksek kesimlerinde de sis etkili oldu.
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