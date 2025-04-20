Havza'da çiftçilerin bereketli bir sezon geçirmesi için afat kurbanı kesildi, dualar edildi

Samsun'un Havza ilçesinde afetlerden korunmak ve bereketli bir tarım sezonu için afat kurbanı kesildi.

Dereköy Mahallesi Camisi'nde düzenlenen programda mevlit okunarak afetlerden korunmak ve bereketli bir tarım sezonu için dua edildi.

Duanın ardından kesilen kurban etinden yapılan yemek, katılanlara ikram edildi.

Dereköy Mahallesi Muhtarı Veli Tokur ve MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel çiftçilere bereketli bol kazançlı bir sezon dileklerinde bulundu.

İlçede ayrıca Çelikalan Mahallesinde de kurban kesimi ve dualar gerçekleştirildi.

Programa, Ilıca Tarım Kredi Kooperatif Başkanı Seyit Ahmet Ünal, çevre mahallelerin muhtarları ve vatandaşlar katıldı.