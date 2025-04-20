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        Havza'da çiftçilerin bereketli bir sezon geçirmesi için afat kurbanı kesildi, dualar edildi

        Samsun'un Havza ilçesinde afetlerden korunmak ve bereketli bir tarım sezonu için afat kurbanı kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 15:29 Güncelleme: 20.04.2025 - 15:32
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        Havza'da çiftçilerin bereketli bir sezon geçirmesi için afat kurbanı kesildi, dualar edildi
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        Samsun'un Havza ilçesinde afetlerden korunmak ve bereketli bir tarım sezonu için afat kurbanı kesildi.

        Dereköy Mahallesi Camisi'nde düzenlenen programda mevlit okunarak afetlerden korunmak ve bereketli bir tarım sezonu için dua edildi.

        Duanın ardından kesilen kurban etinden yapılan yemek, katılanlara ikram edildi.

        Dereköy Mahallesi Muhtarı Veli Tokur ve MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel çiftçilere bereketli bol kazançlı bir sezon dileklerinde bulundu.

        İlçede ayrıca Çelikalan Mahallesinde de kurban kesimi ve dualar gerçekleştirildi.

        Programa, Ilıca Tarım Kredi Kooperatif Başkanı Seyit Ahmet Ünal, çevre mahallelerin muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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