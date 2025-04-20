Vezirköprü'de cami açılışı gerçekleştirildi

Törenin ardından yapılan bolluk ve bereket duası sonrası katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.

Açılış törenine Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya, MHP İlçe Başkanı Ahmet Arslan, CHP İlçe Başkan Vekili Arslan Ağca, Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.