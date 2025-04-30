GÜNCELLEME - Samsun'da tefecilik operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Şüphelilerin, faiz karşılığında borç para verdiği ve bu durumu gizlemek amacıyla araç satışı yapılmış gibi göstererek senet imzalattığı tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik suçlarının önlenmesine yönelik İlkadım, Atakum ve Çarşamba ilçelerinde çalışma yürüttü.

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