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        GÜNCELLEME - Samsun'da silahlı tehdit ve darp olayında 2 zanlı tutuklandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde iki kişinin silahla tehdit ve darp edildiği olayda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 14:24 Güncelleme: 01.05.2025 - 14:24
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        GÜNCELLEME - Samsun'da silahlı tehdit ve darp olayında 2 zanlı tutuklandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde iki kişinin silahla tehdit ve darp edildiği olayda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Alınan bilgilere göre, dün sabah saatlerinde iki grup arasında çıkan tartışma akşam da sürdü.

        Olayın devamında şüpheliler, diğer tarafa ait Hacınabi Mahallesi Medrese Aralığı'nda bulunan ve kullanılmayan iş yerine doğru tüfekle ateş etti.

        Taraflar arasında çıkan arbedede E.Ö. (50) ve M.A.Ö. (26), kafalarından aldıkları darbelerle yaralandı. Hayati tehlikesi bulunan M.A.Ö, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi'ne sevk edildi.

        Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olay yerinden kaçan motosikletli şüpheliler E.Ö, U.D. ve İ.A'yı kısa sürede yakaladı.

        Yapılan aramalarda, delici ve kesici alet ile olayda kullanılan ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan E.Ö. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen U.D. ile İ.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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