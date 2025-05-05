Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        GÜNCELLEME - Samsun'da fuhuş operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı

        Samsun'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 10:35 Güncelleme: 05.05.2025 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Samsun'da fuhuş operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" ile "insan ticareti" suçlarına yönelik çalışma yürütüldü.

        Atakum ilçesinde faaliyet gösteren iki spa merkezine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, söz konusu iş yerlerinde, işletmeci ve çalışan 7 zanlıyı gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Soruşturma kapsamında, 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 22 kadın, mağdur sıfatıyla ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü
        "Kentsel dönüşümde kapsamlı hazırlık içindeyiz"
        "Kentsel dönüşümde kapsamlı hazırlık içindeyiz"
        Adım adım izlemiş
        Adım adım izlemiş
        İstanbul'da dehşet! Kaçıramadı öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Kaçıramadı öldürdü!
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        5 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        5 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        22 yılın ardından bir devir kapandı!
        22 yılın ardından bir devir kapandı!
        "Enflasyonun yüzde 30’un altına ineceğini öngörüyoruz"
        "Enflasyonun yüzde 30’un altına ineceğini öngörüyoruz"
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        Tayvanlı markanın motosikletleri İzmir'de üretilecek
        Tayvanlı markanın motosikletleri İzmir'de üretilecek
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        "3 aydır işsizim, apart otelde kalıyorum..." İfadesi ortaya çıktı!
        "3 aydır işsizim, apart otelde kalıyorum..." İfadesi ortaya çıktı!
        Justin Timberlake'in kulis istekleri
        Justin Timberlake'in kulis istekleri
        "Mücadele başlattık"
        "Mücadele başlattık"
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Dursun Özbek'e 'devam et' baskısı!
        Dursun Özbek'e 'devam et' baskısı!
        Adaletin kozmik odası kapılarını Habertürk’e açtı
        Adaletin kozmik odası kapılarını Habertürk’e açtı
        Derbilerin Kartal'ı!
        Derbilerin Kartal'ı!

        Benzer Haberler

        Havza'da nikah için 05.05.2025 yoğunluğu
        Havza'da nikah için 05.05.2025 yoğunluğu
        Samsun'da özel bir tarihte evlenmek isteyen çiftler 5.5.2025 yoğunluğu oluş...
        Samsun'da özel bir tarihte evlenmek isteyen çiftler 5.5.2025 yoğunluğu oluş...
        Havza'da festival komitesinin ilk toplantısı yapıldı
        Havza'da festival komitesinin ilk toplantısı yapıldı
        Heyelanda 2 kızıyla birlikte hayatını kaybeden Adem Kaya'nın babası: Adalet...
        Heyelanda 2 kızıyla birlikte hayatını kaybeden Adem Kaya'nın babası: Adalet...
        Havza Devlet Hastanesinde el hijyeni standı açıldı
        Havza Devlet Hastanesinde el hijyeni standı açıldı
        Salıpazarı'nda miniklere uygulamalı trafik eğitimi verildi
        Salıpazarı'nda miniklere uygulamalı trafik eğitimi verildi