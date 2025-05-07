GÜNCELLEME - Samsun'da hırsızlık operasyonunda yakalanan 6 zanlı serbest bırakıldı
Samsun'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.
Samsun'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan E.T, A.B, M.A.B, R.S, G.Y. ve S.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
R.S, G.Y. ve S.B. ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen E.T, A.B. ve M.A.B. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Şüphelilerin müştekiye çaldıkları malzemeleri iade ettiği ve 300 bin lira para verdiği öğrenildi.
- Olay
Atakum ilçesinde bulunan bir otelin inşaatından yaklaşık 1 milyon lira değerinde mutfak malzemeleri ve güvenlik kameralarının çalınması olayına ilişkin çalışma yürütülmüş, dün düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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