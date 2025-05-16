GÜNCELLEME - Samsun'da silahlı saldırıda amcasının oğlunu öldüren zanlı ile babası tutuklandı

19 Mayıs Mahallesi Talimhane Caddesi'nde dün Mert T, aralarında husumet bulunan amcasının oğlu Okan Doğan T'yi tabancayla ateş ederek öldürmüştü. Şüphelinin silahından çıkan kurşunlardan biri de kahvehanede oturan Doğan A'ya (59) isabet etmişti. Polis ekipleri şüpheli ile babası Halil İbrahim T'yi gözaltına almıştı.

19 Mayıs Mahallesi Talimhane Caddesi'nde Okan Doğan T'yi (24) öldüren ve Doğan A'yı (59) yaralayan şüpheli Mert T. (16) ile babası Halil İbrahim T’nin (48) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda amcasının oğlunu öldüren ve 1 kişiyi yaralayan şüpheli ile babası tutuklandı.

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