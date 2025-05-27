Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        MHP Havza İlçe Başkanlığı istişare toplantısı gerçekleştirildi

        MHP Havza İlçe Başkanlığı aylık istişare toplantısı MHP Samsun İl Başkan Yardımcısı Ahmet Gonca başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 09:16 Güncelleme: 27.05.2025 - 09:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        MHP Havza İlçe Başkanlığı istişare toplantısı gerçekleştirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MHP Havza İlçe Başkanlığı aylık istişare toplantısı MHP Samsun İl Başkan Yardımcısı Ahmet Gonca başkanlığında gerçekleştirildi.

        MHP İlçe binasında düzenlenen toplantıya MHP Havza İlçe Yönetimi ile MHP Havza Belediye Meclis Üyeleri Ersin Şener ve Ömür Gül de katıldı.

        Toplantıda ilçe teşkilatının yerel ve genel düzeydeki çalışmaları değerlendirildi, karşılaşılan sorunlar masaya yatırılarak güncel konular hakkında istişarelerde bulunuldu.

        MHP Samsun Teşkilatlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ahmet Gonca MHP’nin ülkenin yapı taşı olduğunu ifade ederek tüm çalışmaların bu bilinç ile yapıldığını ifade etti.

        MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel ise halkın kendilerine ülkenin geleceği adına önemli vazifeler yüklediğini belirterek, "Sarı saçlı mavi gözlü Başbuğ Gazi Mustafa Atatürk’ün ilçemize teşriflerinin 106. yılını kutlamaktayız. Çanakkale ruhunun 25 Mayıs 1919’da Milli Mücadele için vücut bulduğu bu topraklar için Cumhur İttifakı'mız ile birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Dün Milli Mücadele'nin başladığı bu topraklarda yeni bir mücadelemiz var. O da ülkemizin kalkınması için sanayileşmesi ve ekonomik kalkınması adına. İnşallah bu mücadeleye de Havza Organize Sanayi Bölgesi önemli bir katkı sunacak. Yeni sanayi işletmeleri ülkemiz ekonomisine can verirken bir taraftan da bölgemizde istihdam sorununu çözecek. Ülkemiz için, şehrimiz ve ilçemiz için Bilge Liderimiz Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin emrinde durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

        Toplantı katılımcıların sorun, talep ve önerilerinin dinlenmesi ile sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Zeynep'i katleden cani: KADES'e basacak sandım!
        Zeynep'i katleden cani: KADES'e basacak sandım!
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        Miras belası! Ağabey kardeşe kıydı!
        Miras belası! Ağabey kardeşe kıydı!
        "Mourinho'yu göndermesi lazım"
        "Mourinho'yu göndermesi lazım"
        Olay yeri: İstanbul... Sokakta 'kanlı' pusu!
        Olay yeri: İstanbul... Sokakta 'kanlı' pusu!
        Galatasaray'dan Lunin hamlesi!
        Galatasaray'dan Lunin hamlesi!
        AYM’nin 3600 kararı ne anlama geliyor?
        AYM’nin 3600 kararı ne anlama geliyor?
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        Balta ve sopayla öldürüp kömürlüğe saklamışlar
        Balta ve sopayla öldürüp kömürlüğe saklamışlar
        Macron'dan 'tokat' görüntülerine yanıt
        Macron'dan 'tokat' görüntülerine yanıt
        Tayland güzelinin Türkiye maceraları
        Tayland güzelinin Türkiye maceraları
        Eğlence mekanına el bombası atıldı: 7 yaralı
        Eğlence mekanına el bombası atıldı: 7 yaralı
        Liverpool'da araç kalabalığa daldı!
        Liverpool'da araç kalabalığa daldı!
        Parmaklar suda hep aynı şekilde mi buruşur?
        Parmaklar suda hep aynı şekilde mi buruşur?
        Dünyanın bir numarasıyla buluştu
        Dünyanın bir numarasıyla buluştu
        7 kere düş 8 kere kalk!
        7 kere düş 8 kere kalk!
        İsrailli aşırı sağcı bakandan skandal öneri
        İsrailli aşırı sağcı bakandan skandal öneri
        Kuvvetli sağanak yağmur ve çöl tozu uyarısı
        Kuvvetli sağanak yağmur ve çöl tozu uyarısı

        Benzer Haberler

        Samsun merkezli üç ilde iki döner zincirine yönelik FETÖ soruşturmasında 23...
        Samsun merkezli üç ilde iki döner zincirine yönelik FETÖ soruşturmasında 23...
        Havza'da voleybol halk turnuvası düzenlendi
        Havza'da voleybol halk turnuvası düzenlendi
        Samsun'da tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Samsun'da tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Samsun'da sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Samsun'da sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Samsun'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
        Samsun'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
        Samsun Üniversitesi'nin 7. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Samsun Üniversitesi'nin 7. kuruluş yıl dönümü kutlandı