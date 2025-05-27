MHP Havza İlçe Başkanlığı istişare toplantısı gerçekleştirildi

MHP Havza İlçe Başkanlığı aylık istişare toplantısı MHP Samsun İl Başkan Yardımcısı Ahmet Gonca başkanlığında gerçekleştirildi.

MHP İlçe binasında düzenlenen toplantıya MHP Havza İlçe Yönetimi ile MHP Havza Belediye Meclis Üyeleri Ersin Şener ve Ömür Gül de katıldı.

Toplantıda ilçe teşkilatının yerel ve genel düzeydeki çalışmaları değerlendirildi, karşılaşılan sorunlar masaya yatırılarak güncel konular hakkında istişarelerde bulunuldu.

MHP Samsun Teşkilatlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ahmet Gonca MHP’nin ülkenin yapı taşı olduğunu ifade ederek tüm çalışmaların bu bilinç ile yapıldığını ifade etti.

MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel ise halkın kendilerine ülkenin geleceği adına önemli vazifeler yüklediğini belirterek, "Sarı saçlı mavi gözlü Başbuğ Gazi Mustafa Atatürk’ün ilçemize teşriflerinin 106. yılını kutlamaktayız. Çanakkale ruhunun 25 Mayıs 1919’da Milli Mücadele için vücut bulduğu bu topraklar için Cumhur İttifakı'mız ile birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Dün Milli Mücadele'nin başladığı bu topraklarda yeni bir mücadelemiz var. O da ülkemizin kalkınması için sanayileşmesi ve ekonomik kalkınması adına. İnşallah bu mücadeleye de Havza Organize Sanayi Bölgesi önemli bir katkı sunacak. Yeni sanayi işletmeleri ülkemiz ekonomisine can verirken bir taraftan da bölgemizde istihdam sorununu çözecek. Ülkemiz için, şehrimiz ve ilçemiz için Bilge Liderimiz Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin emrinde durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz." dedi.