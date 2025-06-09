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        GÜNCELLEME - Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 05:02 Güncelleme: 09.06.2025 - 05:02
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        GÜNCELLEME - Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Samsun'un Atakum ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Atatürk Bulvarı'nda, Nailcan Yasir Taşkın idaresindeki 55 NT 002 plakalı otomobil ile Ahmet Emre Özbey yönetimindeki 06 EV 2780 plakalı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile otomobillerde bulunan Melih Makaracı, Ubeyt Berk Taşkın ve Didem Taşkın, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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