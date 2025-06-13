Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da kurulan sıfır atık pazarında alışveriş takas yöntemiyle yapılıyor

        Samsun Büyükşehir Belediyesinin "Çiftlik Caddesi Sıfır Atık Geri Dönüşüm Projesi" kapsamında kurulan sıfır atık pazarında alışveriş, takas yöntemiyle gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 14:03 Güncelleme: 13.06.2025 - 14:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da kurulan sıfır atık pazarında alışveriş takas yöntemiyle yapılıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun Büyükşehir Belediyesinin "Çiftlik Caddesi Sıfır Atık Geri Dönüşüm Projesi" kapsamında kurulan sıfır atık pazarında alışveriş, takas yöntemiyle gerçekleştiriliyor.

        Büyükşehir Belediyesi, İstiklal Caddesi'nde Farkındalık Pazarı kurdu. Pazarda ihtiyaç fazlası ve geri dönüştürülebilir ürünlerin satışı, takas yöntemiyle yapılıyor.

        Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ferhan Kodalak, basın mensuplarına, Çiftlik Caddesi Sıfır Atık Geri Dönüşüm Projesi kapsamında 5 ayda 50 ton atık dönüştürdüklerini söyledi.

        Ekonomiye 3 milyon liranın geri dönüşünü sağladıklarını anlatan Kodalak, "Proje kapsamında sıfır atık bilincinin yaygınlaşması amacıyla ihtiyaç fazlası, geri dönüştürülebilir, ikinci el ve çevre dostu ürünlerin takas usulüyle hayat bulduğu Farkındalık Pazarı açıldı. Vatandaşlarla bir araya gelinen etkinliğin doğaya saygı ve sürdürülebilirliğe katkı sağlaması amaçlanıyor." dedi.

        Sıfır atık bilincinin yaygınlaşmasını amaçladıklarını vurgulayan Kodalak, şunları kaydetti:

        "İstiklal Caddesi'nde 981 hane, 436 işletmenin sıfır atık yönetimine ve geri kazanım sistemine dahil olmasını sağladık. Projemiz 1 Ocak'ta başladı. Burada da geri kazanımdan üretilen malzemelerin tanıtıldığı, pazarının aktif hale getirildiği bir sistemi uyguluyoruz. Amacımız ürünlerin geri kazanılabilir hale getirilerek israfın önlenmesi, ekonomik değerlerin boyutlandırılarak geri kazanımının sağlanmasıdır. Bu pazarda üretilen geri kazanım ürünlerinin, kullanılmayan eşyaların takas yöntemiyle tekrar sistemin içerisinde kalmasını amaçlıyoruz. Burada para geçmiyor. Parayla satışı yapılan geri kazanımdan elde edilmiş ürün demonstrasyonları da var. O satışlar da uygulanıyor. Amacımız geri kazanımı kültür haline getirebilmek. İlk projemizi burada uygulamaya başladık. Önce tüm şehrimize, sonra da ülkemize yaymaya dönük çalışmalara devam ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in saldırısına tepki
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in saldırısına tepki
        Pezeşkiyan: İran'ın tepkisi pişman edecek
        Pezeşkiyan: İran'ın tepkisi pişman edecek
        Trump: İran'a anlaşma için şans üstüne şans verdim
        Trump: İran'a anlaşma için şans üstüne şans verdim
        Netanyahu'dan İsraillilere: Sığınaklara gerek kalmadı
        Netanyahu'dan İsraillilere: Sığınaklara gerek kalmadı
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        966 milyar dolarlık çatışma
        966 milyar dolarlık çatışma
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        İran şimdi ne yapacak?
        İran şimdi ne yapacak?
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        F.Bahçe'den Kyle Walker harekatı!
        F.Bahçe'den Kyle Walker harekatı!
        Başkent'te dehşet! Uyuşturucu krizinden 2 kişi öldü!
        Başkent'te dehşet! Uyuşturucu krizinden 2 kişi öldü!
        Yeni hedef Sutalo!
        Yeni hedef Sutalo!
        Dünya 1 numarası aşk tatilinde
        Dünya 1 numarası aşk tatilinde
        Beşiktaş'tan santrfor hamlesi!
        Beşiktaş'tan santrfor hamlesi!
        Zeliha'nın hayatı için 4 yıl 2 ay hapis!
        Zeliha'nın hayatı için 4 yıl 2 ay hapis!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Marmaray'daki kavgada istenen ceza belli oldu
        Marmaray'daki kavgada istenen ceza belli oldu
        Yabancı turist ziyareti nisanda rekor kırdı
        Yabancı turist ziyareti nisanda rekor kırdı
        Ünlülerin Bodrum günlüğü
        Ünlülerin Bodrum günlüğü

        Benzer Haberler

        Türk Kızılay Samsun İl Başkanı Çoban'dan "Kızılay'ın 157. yılı" mesajı
        Türk Kızılay Samsun İl Başkanı Çoban'dan "Kızılay'ın 157. yılı" mesajı
        Samsun'da ruhsatsız silah ve uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı
        Samsun'da ruhsatsız silah ve uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı
        Samsun'da 23 bin makaron ele geçirildi, 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da 23 bin makaron ele geçirildi, 2 zanlı yakalandı
        Emine'yi 6 yerinden vurup öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi
        Emine'yi 6 yerinden vurup öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi
        'Yapay zekayı temel düzeyde bilmeyen akademisyen, öğretmen kalmayacak'
        'Yapay zekayı temel düzeyde bilmeyen akademisyen, öğretmen kalmayacak'
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı