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        Salıpazarı'nda kooperatifçilik, su verimliliği ve gıda hijyen eğitimi verildi

        Salıpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kadın üreticilerin tarımsal faaliyetlerde daha etkin, bilinçli ve sürdürülebilir şekilde yer almalarını sağlamak amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 10:00 Güncelleme: 17.06.2025 - 10:00
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        Salıpazarı'nda kooperatifçilik, su verimliliği ve gıda hijyen eğitimi verildi
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        Salıpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kadın üreticilerin tarımsal faaliyetlerde daha etkin, bilinçli ve sürdürülebilir şekilde yer almalarını sağlamak amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Avut Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda kooperatifçilik, su verimliliği ve gıda hijyeni ele alındı.

        Toplantının ilk bölümünde kadın üreticilere, kooperatifleşmenin sağladığı ekonomik ve sosyal faydalar, birlikte üretmenin ve pazarlamanın gücü anlatıldı, kooperatif çatısı altında çalışmanın kadınlara hem üretim sürecinde hem de ürünlerin pazarlanmasında önemli avantajlar sağladığı vurgulandı.

        İkinci bölümde ise giderek daha fazla önem kazanan su verimliliği konusu değerlendirildi. Katılımcılara, tarımsal sulamada su tasarrufu sağlayan modern yöntemler, yağmur suyu hasadı, damla sulama sistemleri gibi konularda bilgi verildi. Su kaynaklarının doğru kullanımıyla hem çevrenin korunabileceği hem de üretim maliyetlerinin azaltılabileceği ifade edildi.

        Etkinlikte gıda hijyeni başlığı altında gıdanın tarladan sofraya güvenli şekilde ulaşabilmesi için üretim, depolama ve satış süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hijyen kuralları aktarıldı. Üretici kadınlara, sağlıklı ürün yetiştirmenin aynı zamanda toplum sağlığına da doğrudan katkı sunduğu hatırlatıldı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, tarımsal üretimin her aşamasında kadınların gücüne inandıklarını belirterek, benzeri eğitim çalışmalarının farklı mahallelerde sürdürüleceğini bildirdi.

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