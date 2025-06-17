Salıpazarı'nda kooperatifçilik, su verimliliği ve gıda hijyen eğitimi verildi

Salıpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kadın üreticilerin tarımsal faaliyetlerde daha etkin, bilinçli ve sürdürülebilir şekilde yer almalarını sağlamak amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Avut Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda kooperatifçilik, su verimliliği ve gıda hijyeni ele alındı.

Toplantının ilk bölümünde kadın üreticilere, kooperatifleşmenin sağladığı ekonomik ve sosyal faydalar, birlikte üretmenin ve pazarlamanın gücü anlatıldı, kooperatif çatısı altında çalışmanın kadınlara hem üretim sürecinde hem de ürünlerin pazarlanmasında önemli avantajlar sağladığı vurgulandı.

İkinci bölümde ise giderek daha fazla önem kazanan su verimliliği konusu değerlendirildi. Katılımcılara, tarımsal sulamada su tasarrufu sağlayan modern yöntemler, yağmur suyu hasadı, damla sulama sistemleri gibi konularda bilgi verildi. Su kaynaklarının doğru kullanımıyla hem çevrenin korunabileceği hem de üretim maliyetlerinin azaltılabileceği ifade edildi.