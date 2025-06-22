Samsun'da yola dökülen yağ sürücülere zor anlar yaşattı

Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'nda Mimar Sinan ile Ömürevleri Mahellesi arasında yola balık yağı döküldüğü ve trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarı alan polis ekipleri üç şeritli yolun tek şeridini kapattı.

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