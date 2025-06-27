Samsun'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliler M.K. (43) ve S.S.K'nin (51) İstanbul'dan Samsun'a tarihi eser satmak için gelecekleri bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Narkotik şubeleri ile Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, takip edilen aracı Atakum ilçesinde durdurdu.
Araçta yapılan aramada, Hitit dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 gözyaşı şişesi, çeşitli dönemlere ait 2 testi, tarihi eser niteliğinde 2 obje ve yüzük ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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