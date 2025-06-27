Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 09:09 Güncelleme: 27.06.2025 - 09:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliler M.K. (43) ve S.S.K'nin (51) İstanbul'dan Samsun'a tarihi eser satmak için gelecekleri bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Narkotik şubeleri ile Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, takip edilen aracı Atakum ilçesinde durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, Hitit dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 gözyaşı şişesi, çeşitli dönemlere ait 2 testi, tarihi eser niteliğinde 2 obje ve yüzük ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eşini, oğlunu ve kızını toprağa verdi! Ağlatan paylaşım!
        Eşini, oğlunu ve kızını toprağa verdi! Ağlatan paylaşım!
        "ABD İran'ı müzakere masasına çekmek için teklifler sunuyor"
        "ABD İran'ı müzakere masasına çekmek için teklifler sunuyor"
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Ortalama sıcaklık 35 derecelerde...
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Ortalama sıcaklık 35 derecelerde...
        AB, ABD ile tarife anlaşması istiyor
        AB, ABD ile tarife anlaşması istiyor
        Çocuk sayısına göre vergi indirimi
        Çocuk sayısına göre vergi indirimi
        İzmir'deki orman yangını kontrol altında
        İzmir'deki orman yangını kontrol altında
        "Trump ile Netanyahu Gazze'de ateşkeste anlaştı"
        "Trump ile Netanyahu Gazze'de ateşkeste anlaştı"
        Önce arkadaşını sonra kendini vurdu
        Önce arkadaşını sonra kendini vurdu
        "Zaman" nasıl ölçüldü?
        "Zaman" nasıl ölçüldü?
        Kalbi duran çocuk kalp masajıyla hayata tutundu
        Kalbi duran çocuk kalp masajıyla hayata tutundu
        Kaçak yapıların yıkımında arbede
        Kaçak yapıların yıkımında arbede
        Jurasek'le anlaşma tamam!
        Jurasek'le anlaşma tamam!
        LGS sınavıyla ilgili MEB’den Habertürk’e özel açıklama:
        LGS sınavıyla ilgili MEB’den Habertürk’e özel açıklama:
        Zaniolo'nun talipleri artıyor!
        Zaniolo'nun talipleri artıyor!
        Fenerbahçe, Uğurcan Çakır'da sona doğru!
        Fenerbahçe, Uğurcan Çakır'da sona doğru!
        İkinci elde 6 ay-6 bin kilometre kısıtlaması uzatıldı
        İkinci elde 6 ay-6 bin kilometre kısıtlaması uzatıldı
        Cinsel saldırıya uğramış hamileyken katledilmişti! Sır perdesi aralandı!
        Cinsel saldırıya uğramış hamileyken katledilmişti! Sır perdesi aralandı!
        Talât Paşa’nın hanımının sesinden Berlin cinayeti
        Talât Paşa’nın hanımının sesinden Berlin cinayeti
        Yılın düğününe ünlü akını başladı
        Yılın düğününe ünlü akını başladı
        Dev holdingde kardeş kavgası
        Dev holdingde kardeş kavgası

        Benzer Haberler

        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Piri Reis" eserini sanatseverlerle buluşturd...
        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Piri Reis" eserini sanatseverlerle buluşturd...
        Samsun merkezli 13 ilde "müstehcenlik" operasyonunda 43 şüpheli yakalandı
        Samsun merkezli 13 ilde "müstehcenlik" operasyonunda 43 şüpheli yakalandı
        Samsun'da "Uyuşturucu ile Mücadele Günü"ne spor etkinlikleriyle dikkat çeki...
        Samsun'da "Uyuşturucu ile Mücadele Günü"ne spor etkinlikleriyle dikkat çeki...
        Samsun'da "Belgeselin Omurgası Suha Arın Sineması Üzerine" söyleşisi düzenl...
        Samsun'da "Belgeselin Omurgası Suha Arın Sineması Üzerine" söyleşisi düzenl...
        OMÜ Mühendislik Fakültesinden 440 öğrenci mezun oldu
        OMÜ Mühendislik Fakültesinden 440 öğrenci mezun oldu
        Samsunspor, Avrupa kupalarına düzenli olarak katılan bir yapı oluşturmayı h...
        Samsunspor, Avrupa kupalarına düzenli olarak katılan bir yapı oluşturmayı h...