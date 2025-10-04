Fenerbahçe kafilesi, Samsun'a geldi
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Samsun'a geldi.
Samsun Çarşamba Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafileyi, Fenerbahçe taraftarı karşıladı.
Taraftarlar, tezahüratlar yaparak oyuncuları yanlarına çağırdı. Bazı futbolcular, taraftarlara imza dağıttı.
Kafile, havalimanından otobüsle konaklayacağı otele geçti.
