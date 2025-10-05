Samsun'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı
Samsun'un Kavak ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.
Samsun'un Kavak ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.
Buğra Akdemir yönetimindeki 05 ACH 329 plakalı otomobil, Samsun-Çorum kara yolu Toptepe Doruk mevkisinde aynı yönde seyreden Ali Gürsoy idaresindeki 34 FKN 978 plakalı minibüsle çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen minibüsteki Arife Gürsoy (81), Huriye Gürsoy (81), Zeynep Sena Gülizar (14), Büşranur Gürsoy (3), Haticenur Gürsoy (6), Tuğba Gürsoy (36), Fatma Gürsoy (45), Ayşe Hümeyra Gürsoy (12) ve Elif Hüma Gürsoy (8) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Havza ve Kavak Devlet Hastanelerine kaldırıldı.
Kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücü Buğra Akdemir, Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Akdemir'in alkollü olduğu tespit edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.