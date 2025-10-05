Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

        Samsun'un Kavak ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 10:09 Güncelleme: 05.10.2025 - 10:09
        Samsun'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı
        Samsun'un Kavak ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

        Buğra Akdemir yönetimindeki 05 ACH 329 plakalı otomobil, Samsun-Çorum kara yolu Toptepe Doruk mevkisinde aynı yönde seyreden Ali Gürsoy idaresindeki 34 FKN 978 plakalı minibüsle çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle devrilen minibüsteki Arife Gürsoy (81), Huriye Gürsoy (81), Zeynep Sena Gülizar (14), Büşranur Gürsoy (3), Haticenur Gürsoy (6), Tuğba Gürsoy (36), Fatma Gürsoy (45), Ayşe Hümeyra Gürsoy (12) ve Elif Hüma Gürsoy (8) yaralandı.

        Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Havza ve Kavak Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

        Kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücü Buğra Akdemir, Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

        Akdemir'in alkollü olduğu tespit edildi.

