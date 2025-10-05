Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Ahşap sanatını hobi edinen polis, dekoratif süs ve mutfak eşyası yapıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 11:34 Güncelleme: 05.10.2025 - 11:34
        RECEP BİLEK - Samsun Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Erol Kaçar, kendi imkanlarıyla yaptığı torna makinesinde hobi amacıyla ahşaptan dekoratif süs ve mutfak eşyası üretiyor.

        Polisliğe 17 yıl önce başlayan Kaçar, 2014 yılında zorunlu hizmet görevini yerine getirmek için gittiği Bayburt'ta bir arkadaşının tavsiyesi üzerine hobi amaçlı ahşap yakma sanatına merak saldı.

        Bu sanatla ortaya koyduğu eserlere çerçeve oluşturmak isterken zamanla kıl testereye yönelen Kaçar, sosyal medyadan da ahşapla ilgili ürünler yapmayı öğrendi.

        Samsun'a 2018 yılında tayini çıkan Kaçar, hurdacıdan satın aldığı alüminyum ve bakır işlemlerinde kullanılan makineyi kendi imkanlarıyla revize ederek ahşap torna makinesine çevirdi.

        Canik ilçesinde marangoz atölyesi bulunan Ekrem Genç ile tanışan Kaçar, ahşap torna makinesini Genç'in atölyesine getirerek kendisine köşe oluşturdu.

        Mesai saatlerinin dışında vaktinin büyük bölümünü atölyede geçiren Kaçar, ahşaptan dekoratif süs ve mutfak eşyası üretiyor.

        - Evinde kullandığı ahşap eşyaları kendisi yaptı

        Görevini İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şubesinde sürdüren Erol Kaçar, AA muhabirine, hobi olarak başladığı ahşap sanatında tanıştığı ahşap tornasının kendisine büyüleyici geldiğini söyledi.

        Tornanın dönmesini izleyince ahşaptan dekoratif süs ve mutfak eşyalarını yapmaya karar verdiğini belirten Kaçar, "Torna fiyatlarına baktım, çok yüksek. Önce gerek duymadım almaya, 'Ticari boyutu yok niye bu kadar para vereyim' diye. Düşününce 'Ben bunu yaparım' dedim. Bir tornacı arkadaşımın desteğiyle kendimiz bir torna yaptık. Boş zamanlarımda önce makineyi yapmak için uğraştım, sonra makinede çalışmaya başladım. İnanılmaz keyif aldım." ifadelerini kullandı.

        Kaçar, ahşapla uğraştıkça iyice işin içine girdiğinin altını çizerek, atölyeye gittiğinde dış dünyayla ilişkisini kestiğini vurguladı.

        Atölyede keyifle çalıştığını dile getiren Kaçar, şöyle devam etti:

        "Haftanın bütün yorgunluğunu atıyorum diyebilirim. O torna döndüğü zaman, ahşabı, tozu, müthiş keyif alıyorum. Yaptığımız şeyler evlerde kullanılan dekoratif süs eşyaları ağırlıklı, tabak, çanak, mutfak eşyaları. Kendi evimde, salonumda kullandığım her şeyi kendim yaptım. İnanılmaz keyif veriyor bana. Bir sehpamı kendim yaptığım zaman, üzerinde çay içerken çok keyif alıyorum. Gidip bir ceviz kıracağı satın almadım mesela, kendim yaptım. Evde çocuklarım kullanıyor."

        Kaçar, mesleklerinin yoğun, yorucu ve stresli olduğuna işaret ederek, "Hangi birimde çalışırsanız çalışın, üzerinizde o üniforma olduğu zaman çok daha farklı oluyor, bir şekilde kendimizi deşarj etmemiz lazım. Bunu da haftada bir gün buraya gelerek yapmaya çalışıyorum, çok da mutluyum. Atölyeye gelip radyoyu açtığımda, tornanın başına geçtiğim zaman bambaşka bir dünyaya gidiyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

