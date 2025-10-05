Habertürk
        Samsun Haberleri

        Samsun'da fuhuş operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 05.10.2025 - 15:07 Güncelleme: 05.10.2025 - 15:07
        
        Samsun'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu Amirliği ekipleri, "fuhşa teşvik, aracılık, yer ve imkan sağlamak" suçuna yönelik çalışma yürüttü.

        Kentte belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, iş yeri sahibi Y.Ç. (49) ve çalışan A.K'yi (27) gözaltına aldı.

        Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

