        Samsun Haberleri

        Samsun'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 16:27 Güncelleme: 05.10.2025 - 16:27
        
        

        Alaçam-Durağan kara yolunda M.Y. (69) yönetimindeki 34 POF 95 plakalı otomobil ile karşı şeritten gelen M.E'nin (55) kullandığı 34 ZZ 927 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile araçlardaki H.Ş. (61), N.Ş. (59), N.E. (70), D.E. (54) ve N.Y. (68) yaralandı.

        Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan N.Y. kurtarılamadı.

        Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

