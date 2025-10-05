Habertürk
        NASA Space Apps Challenge Samsun Üniversitesi'nde düzenlendi

        Samsun Üniversitesi, uluslararası hackathon organizasyonlarından biri olan NASA Space Apps Challenge'a ev sahipliği yaptı.

        Giriş: 05.10.2025 - 17:25 Güncelleme: 05.10.2025 - 18:00
        NASA Space Apps Challenge Samsun Üniversitesi'nde düzenlendi
        Üniversitenin Ballıca Kampüsü Asma Altı Sosyal Alanı'nda başlayan etkinlik, Strato Türk adlı öğrenci takımı tarafından organize edildi.

        Türkiye genelinde 26 şehirde eş zamanlı olarak düzenlenen etkinlik kapsamında, farklı bölümlerden ve disiplinlerden 100'ün üzerinde öğrenci, NASA'nın açık veri setlerini kullanarak uzay ve dünya için yenilikçi çözümler geliştirmek amacıyla bir araya geldi.

        Üniversitede düzenlenen etkinlik, katılımcılara üretim ve paylaşım odaklı bir öğrenme ortamı sunuyor. Öğrenciler, disiplinler arası ekipler oluşturarak yazılım, tasarım, bilim ve girişimcilik alanlarında projeler geliştiriyor.

        NASA Space Apps Challenge'ın Samsun etabı, 34 saat boyunca kesintisiz devam etti. Etkinliğin ilk gününde tanıtım oturumları, mentör buluşmaları, takım çalışmaları ve networking etkinlikleri gerçekleştirildi.

        Etkinlikte dereceye giren projeler, Amerika Birleşik Devletleri'nde NASA tarafından yeniden değerlendirilecek. Başarılı bulunan takımlar, projelerini sunmak üzere ABD'ye davet edilecek.

        Tüm Mucitler İcat İnovasyon ve Araştırma Derneği (TUMMIAD) İnsan Kaynakları Direktörü Çağtay Bulut, NASA'ya ait bir etkinlik olduğunu söyledi.

        On senedir etkinliğin Türkiye'de düzenli olarak yapıldığını dile getiren Bulut, "Yüzlerce ülkede, çok daha fazla şehirde düzenleniyor. Sadece Türkiye'de 26 şehirde gerçekleştiriliyor. Samsun tarafından öncülük ettik. NASA tarafından bize yaklaşık 20 adet problem, Challenge ismi altında geliyor. Bunlar, NASA tarafından belirlenen dünyanın en önde gelen problemleri. Bilimin sadece elit bir kesim tarafından değerlendirilmesinin ötesinde, herkesin insanlığın gelişiminin sancağı altında birleşmesini destekleyen bir proje söz konusu. Herkes, dünyanın ve insanlığın gelişimine katkı sağlamak için burada birlikte açık kaynak projeler geliştiriyor." ifadelerini kullandı.

        Strato Türk öğrenci ekibinden Buse Simay Gündüz, NASA'nın yönergeleriyle projeler geliştirdiklerini söyledi.

        Maratonun 34 saat sürdüğünü dile getiren Gündüz, "Toplam 22 grup var 111 kişiyle başladık, Burada NASA'nın verdiği problemlere karşı arkadaşlarımız animasyon, bilgisayar programlarında yazılım tarzı uygulamalar gerçekleştiriyorlar. Bunları da NASA'ya sunacağız birinciler ise ABD'ye davet edilecek." dedi.

        Öğrenciler projelerini sunduktan sonra program sona erdi.

