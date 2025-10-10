Habertürk
        Samsun Haberleri

        Samsun'un Ladik ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2025 - 16:14 Güncelleme: 10.10.2025 - 16:14
        Samsun'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Samsun'un Ladik ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Y.K. idaresindeki 55 AOA 704 plakalı otomobil, Ladik-Samsun kara yolu İbi Mahallesi mevkisinde aniden yola çıkan hayvana çarpmamak için manevra yapınca şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Y.K, sağlık ekiplerince Ladik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

