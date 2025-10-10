Samsun'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Y.K. idaresindeki 55 AOA 704 plakalı otomobil, Ladik-Samsun kara yolu İbi Mahallesi mevkisinde aniden yola çıkan hayvana çarpmamak için manevra yapınca şarampole devrildi.

