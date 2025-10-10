Samsun'da köprüden düşen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde hafif ticari aracın köprüden düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde hafif ticari aracın köprüden düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.T. yönetimindeki 34 GGL 265 plakalı hafif ticari araç, Salıpazarı-Tahnal grup yolundaki Yeşildere Köprüsü'nden düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi.
Kazada sürücü A.T. ile araçta bulunan G.Y. yaralandı.
Araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Salıpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.