        Samsun Haberleri

        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2025 - 19:05 Güncelleme: 10.10.2025 - 19:05
        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, uyuşturucu ticareti yaptıkları bilgisi üzerine 2 şüpheli takibe alındı.

        Bafra ve 19 Mayıs ilçelerinde şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada, 5 ruhsatsız tabanca, 143 tabanca fişeği, ruhsatsız tüfek ve 4 hassas terazi ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyete götürüldü.

        Öte yandan, soruşturma kapsamında daha önce bu adreslerde 1 kilo 85 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiği, gözaltına alınan 1 şüphelinin de tutuklandığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

