        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Çarşamba'da iş yerinin deposunda çıkan yangın hasara yol açtı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir iş yerinin deposunda çıkan yangın, hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2025 - 19:13 Güncelleme: 10.10.2025 - 19:16
        Çarşamba'da iş yerinin deposunda çıkan yangın hasara yol açtı
        Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir iş yerinin deposunda çıkan yangın, hasara neden oldu.

        Alınan bilgiye göre, Çay Mahallesi Mustafa Kemal Güneşdoğdu Caddesi'nde M.K'ye ait iş yerinin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Plastik malzeme bulunan depodan çıkan alevler kısa sürede büyüyünce bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu iş yerinde hasar meydana geldi.

        Yangın sırasında binadaki dairelerde yaşayanlar da tahliye edildi.

