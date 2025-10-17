Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Sosyal medyada yapılan paylaşımdan etkilenen hayırseverler çocuklara bisiklet hediye etti

        Samsun'un Yakakent ilçesinde eski bir bisiklete binen çocuklar, görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından hayırseverlerin desteğiyle bisiklet sahibi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 21:29 Güncelleme: 17.10.2025 - 21:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sosyal medyada yapılan paylaşımdan etkilenen hayırseverler çocuklara bisiklet hediye etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Yakakent ilçesinde eski bir bisiklete binen çocuklar, görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından hayırseverlerin desteğiyle bisiklet sahibi oldu.

        Kırsal Büyükkırık Mahallesi'nde bir televizyon programı için yapılan çekimin ardından program yapımcısı, eski bir bisiklete binen çocukları görüntüleyerek sosyal medya hesabından paylaştı.

        Büyük ilgi gören görüntüyü izleyen ve etkilenen bir hayırsever, başka hayırseverlerin desteğiyle Büyükkırık İlkokulu'nda öğrenim gören 13 öğrenciye bisiklet hediye etti.

        Köy okulunda düzenlenen törenle çocuklara bisikletleri teslim edildi.

        Yakakent Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu, AA muhabirine, hayırseverlerin davranışından çok duygulandığını belirterek, "Bizim zamanımızda bu imkanlara ulaşmak zordu. Hayırsever arkadaşlara teşekkür ediyorum. 13 çocuğu çok mutlu ettiler. Hepsine teşekkür ediyorum." dedi.

        Program yapımcısı Gazi Korkut da Büyükkırık Mahallesi'nde program çekimi gerçekleştirdiğini anlatarak, "Program sonrası çocukları gördüm. Çocuklar eski bir bisiklete biniyorlardı. Ben de bunu sosyal medya hesabımda paylaştım. Paylaşım dikkati çekince sağ olsun, hayırsever arkadaşlar bizimle iletişime geçti. Okuldaki tüm öğrencilere destek oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

        Bisikletlerini alan öğrencilerin ise büyük mutluluk yaşadığı gözlendi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump ile Zelenskiy bir araya geldi
        Trump ile Zelenskiy bir araya geldi
        YÖK'ten ders reformu sinyali
        YÖK'ten ders reformu sinyali
        "Silahlar kime teslim edilecek?"
        "Silahlar kime teslim edilecek?"
        Bakan Fidan: AB'nin niyet ortaya koyması gerekiyor
        Bakan Fidan: AB'nin niyet ortaya koyması gerekiyor
        Zehir gibi et
        Zehir gibi et
        Test sonuçları çıktı
        Test sonuçları çıktı
        "Dezenflasyon süreci yolunda ilerliyor"
        "Dezenflasyon süreci yolunda ilerliyor"
        "Beşiktaş olgunlaşmama katkı sağladı!"
        "Beşiktaş olgunlaşmama katkı sağladı!"
        Ayıyı dumanla durdurabildi!
        Ayıyı dumanla durdurabildi!
        17 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        17 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        "Sömürgecilik lekesini taşımamış bir ülkeyiz"
        "Sömürgecilik lekesini taşımamış bir ülkeyiz"
        Mamdani, ABD siyasetinde dengeleri değiştiriyor
        Mamdani, ABD siyasetinde dengeleri değiştiriyor
        İşte 2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu
        İşte 2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu
        Tedesco'nun ilk 11'i şekilleniyor
        Tedesco'nun ilk 11'i şekilleniyor
        'Kart ihalesi' soruşturmasında 7 tutuklama
        'Kart ihalesi' soruşturmasında 7 tutuklama
        Hafta sonu batıda yağış var!
        Hafta sonu batıda yağış var!
        27 silah, 3 Kalaşnikof, 39 bin hap... 'Bayğara'da 96 tutuklama!
        27 silah, 3 Kalaşnikof, 39 bin hap... 'Bayğara'da 96 tutuklama!
        Bilimsel yayınlarda bildirilen 38. vaka! 20 günlük bebeğe iman tahtası yapıldı
        Bilimsel yayınlarda bildirilen 38. vaka! 20 günlük bebeğe iman tahtası yapıldı
        Kanun teklifi TBMM'de
        Kanun teklifi TBMM'de
        A Milli Takım yükselişte!
        A Milli Takım yükselişte!

        Benzer Haberler

        Ladik'te imam hatip okullarının kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Ladik'te imam hatip okullarının kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Alaçam'da Muhtarlar Günü dolayısıyla program düzenlendi
        Alaçam'da Muhtarlar Günü dolayısıyla program düzenlendi
        Samsun'da kaçakçılık operasyonlarında 3 zanlı yakalandı
        Samsun'da kaçakçılık operasyonlarında 3 zanlı yakalandı
        Samsun'da öğrenciler siber tehditlere karşı bilgilendirildi
        Samsun'da öğrenciler siber tehditlere karşı bilgilendirildi
        Samsun'da otomobilin çarptığı kişi yaralandı
        Samsun'da otomobilin çarptığı kişi yaralandı
        Samsun'da tümsekten hızlı geçen halk otobüsündeki 4 yolcu yaralandı
        Samsun'da tümsekten hızlı geçen halk otobüsündeki 4 yolcu yaralandı