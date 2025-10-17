Habertürk
        Samsun'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 23:37 Güncelleme: 17.10.2025 - 23:37
        Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Karadeniz Mahallesi İstiklal Caddesi civarında, Burak R. (17) ve kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli kadın arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kadın, yanında bulunan bıçakla Burak R'yi yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Ekipler, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Öte yandan, Burak R. ile Kadir C.D'nin (17) sabah kavga ettiği ve şüpheli kadının, bu sırada Kadir C.D'nin yanında bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

