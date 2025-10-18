Samsun'da 3 gündür kayıp olan kişi menfezde bitkin halde bulundu
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 3 gündür kayıp olan 64 yaşındaki Hüseyin Önal, menfezde bitkin halde bulundu.
Çaltu Mahallesi'nde yaşayan Önal'dan haber alamayan yakınları, 3 gün önce durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.
AFAD, jandarma ve gönüllü arama kurtarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu Önal, Vezirköprü Durağan kara yolunun Çaltu Mahallesi yakınlarındaki bir menfezde bitkin halde bulundu.
Önal, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
